Kütahya'da Ameliyatsız Guatr Tedavisi Başarıyla Uygulandı

Kütahya'da, hastanın nefes almasını, yutkunmasını zorlaştıran ve olağanüstü boyuta ulaşan guatr, ameliyatsız tedavi edildi.

İzmir'den Kütahya'ya gelen hasta, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Birimine guatr şikayetiyle başvurdu.

Olağanüstü büyüklüğe ulaşan guatr, gerekli tetkiklerin ardından "mikrodalga ablasyon" olarak adlandırılan yakma yöntemiyle tedavi edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, gazetecilere, hastanın nefes almakta güçlük çektiğini, yutkunmada zorluk yaşadığını ve fiziksel görünümünde bozukluk olduğunu söyledi.

Hastanın önce biyopsisini yapıp sonuçlarını beklediklerini belirten Korkmaz, "Biyopsi sonuçlarından sonra mikrodalga ablasyon işlemine uygun olduğuna karar verdik. Hastamıza bu yöntemi detaylıca anlattık ve kabul etmesiyle birlikte işlemin planlamasını yaptık." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, yapılan işleme ilişkin şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir saat süren, ameliyatsız ve sadece iğne deliğinden uygulanan mikrodalga ablasyon ile hastamızın tedavisini gerçekleştirdik. İşlemin ardından hastamızın birkaç ay sonra yaptığımız kontrollerinde guatrında yüzde 90'dan fazla küçülme sağlandığını gördük. Nefes darlığı ve bası şikayetleri tamamen kayboldu, görünümü normale döndü. Hastamız şimdi çok mutlu."