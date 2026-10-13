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Kütahya Altıntaş'ta 5 cihazlı, 20 hasta kapasiteli diyaliz ünitesi açıldı

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Kütahya Altıntaş'ta 5 cihazlı, 20 hasta kapasiteli diyaliz ünitesi açıldı
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Kütahya Altıntaş'ta Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi bünyesindeki 5 cihaz ve 20 hasta kapasiteli diyaliz ünitesi hizmete açıldı. Diyaliz hastaları artık tedavilerini ilçelerinde alabilecek ve haftada 5 gün il merkezine gitmek zorunda kalmayacak.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 cihaz ve 20 hasta kapasiteli diyaliz ünitesi hizmet vermeye başladı.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 5 cihaz ve 20 hasta kapasiteli diyaliz ünitesi hizmete açıldı. Yeni hizmetle birlikte diyaliz hastalarının tedavilerini kendi ilçelerinde alabilmeleri sağlandı. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin yalnızca il merkezlerinde değil, ilçelerde yaşayan vatandaşlara da yerinde ulaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, ünitenin hizmete girmesiyle hastaların haftada 5 gün diyaliz tedavisi almak için il merkezindeki hastanelere gitme zorunluluğunun ortadan kalkacağı ifade edildi. Hastaların tedavilerini evlerine ve sevdiklerine yakın bir noktada alabilecekleri, böylece yol yorgunluğunun azalacağı ve yaşam kalitelerinin artacağı vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, yeni diyaliz ünitesinin Altıntaş'a ve bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulunularak hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve destek verenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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