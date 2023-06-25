Kurbanlık ette kist görülmesi durumunda tüketilmemeli

Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, kurbanlık kesimi sırasında hayvanın sakatatlarında bir kist görülmesi durumunda tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, kurbanlık alırken veteriner hekim kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve küpeli hayvanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

ÇUKUROVA Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara kurbanlık kesimi sırasında hayvanın sakatatlarında bir kist görülmesi durumunda tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu etleri tüketen insanlarda etkiler yıllar sonra ortaya çıkabilir. Sarılık ve safra kesesi tıkanıklığına yol açıyor" dedi.

ÇÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, Kurban Bayramı süresince bulaşıcı hastalıklar ve insan sağlığı açısından risk taşıyan durumları anlatarak, uyarılarda bulundu. Kurbanlık alırken veteriner hekim kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve küpeli hayvanların tercih edilmesi, kesim yapılan yerlerin steril olması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ertan Kara, aksi takdirde insanlarda tanımlanması güç, zaman zaman ölümle bile sonuçlanabilen hastalıklarla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Kentte ev önlerinde ya da kanal kenarlarında kesimlerin yapıldığı manzaraları hatırlatan Prof Dr. Kara, bu durumun şarbon gibi hastalıklara da neden olabileceğini belirterek, yerel yönetimlerin şimdiden önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.