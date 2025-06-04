Kurban Eti Saklama Uygulamaları Sağlığınızı Tehdit Ediyor

Gıda uzmanından uyarı: "Kurban etini hemen buzdolabına koymayın"

AMASYA - Kurban Bayramı'nda kesilen etin, henüz sıcakken buzdolabına konulmasının sağlık açısından risk taşıdığını belirten Amasya İl Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü İsa Kaya, "Etin önce kanı iyice akıtılmalı, ardından oda sıcaklığında 3-4 saat dinlendirilmeli" dedi.

Etin dinlenmeden tüketilmesinin sindirim sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan İsa Kaya, "Kurban etleri geniş bir kapta, temiz ve serin bir ortamda havalandırılarak dinlendirilmelidir. Bu, hem lezzet hem de güvenli tüketim açısından önemlidir. Vatandaşlarımız bazen aceleci davranarak eti hemen pişiriyor. Ancak bu, sağlık açısından doğru değil" ifadelerini kullandı.

Etin saklama şartları

Etin saklama şartları hakkında da bilgi veren Kaya, "0-3 derece arasında buzdolabında 3 güne kadar, kıyma halinde ise en fazla 1-2 gün saklanabilir. Daha uzun süre muhafaza edilecekse, -18 derecede dondurulmalıdır. Ancak çözülen et tekrar dondurulmamalı ve hemen pişirilmelidir. Çözdürme işlemi buzdolabında yavaşça yapılmalı, oda sıcaklığında çözdürmek mikroorganizma riskini artırır" diye konuştu.

"Sakatatlarla etlerin ayrı muhafaza edilmeli"

Sakatatlarla etlerin ayrı muhafaza edilmesi gerektiğini de vurgulayan Kaya, çapraz bulaşmaları önlemek için sakatatların ayrı kaplarda tutulmasının önemine dikkat çekti.