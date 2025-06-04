Kurban Bayramı Öncesi Sağlıklı Et Tüketimi Uyarısı

Kurban Bayramı Öncesi Sağlıklı Et Tüketimi Uyarısı
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Bağcılar Belediyesi diyetisyeni Kübra Kaynar, kurban etinin sağlık açısından nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. Etin kesiminin ardından 24 saat bekletilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaynar, misafirliklerde tatlı tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BAĞCILAR Belediyesi'nde görevli diyetisyen Kübra Kaynar, vatandaşlara sağlıklı et tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kaynar, "Etin 24 saat bekletilmesi sağlık açısından çok önemli. Böylece daha sağlıklı, lezzetli ve yumuşak et yemiş oluruz" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bağcılar Belediyesi personeli diyetisyen Kübra Kaynar da yaklaşan bayram öncesi kurban etinin tüketimiyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Kaynar, etin nasıl yenmesi gerektiğinden yemek sonrası yapılacaklara kadar birçok konuya değindi.

'MİSAFİRLİĞE TOK GİDELİM'

Kesimin ardından belirli bir süre geçmesi gerektiğini ifade eden Kaynar, "Etler kesildikten sonra hemen yenmemeli. Ölüm katılığı diye bir durum oluşuyor. Etin sindirimi daha zor oluyor. Etin 24 saat bekletilmesi sağlık açısından çok önemli. Böylece daha sağlıklı, lezzetli ve yumuşak et yemiş oluruz. Yemeklerde sadece et ağırlıklı da gitmememiz gerekiyor. Özelikle diyabet, tansiyon, böbrek rahatsızlığı ve gut hastalığı grubunda olanların dikkatli olması lazım" dedi.

Etin yanında tatlıya da dikkat çeken Kaynar, "Her gittiğimiz evde bize tatlı ikram ediliyor. Misafirliklere tok gitsek daha iyi olur. Çünkü tatlıyı fazla kaçırabiliyoruz. Şerbetli tatlılardan uzak durmamız ve sütlü tatlıları tercih etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'EGZERSİZİ İHMAL ETMEYELİM'

Kalori alımı arttığı için fiziksel aktiviteye önem verilmesi gerektiğini belirten Kaynar, şunları söyledi:

"Bayramda tatildeyiz. İşe de gitmiyoruz. Tüm günü evde geçirmemeliyiz. Egzersizlere zaman ayırmalıyız. Çok kilo almadan süreci tamamlamamız açısından egzersizlere zaman ayırmalıyız. Bu açıdan yürüyüş önemli. Egzersizi ihmal etmeyelim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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