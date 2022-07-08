Kurban Bayramı'nda 'acemi' kasaplara uyarı: Organ kopmalarında ilk 1 saat çok önemli

Uzman hemşire Filiz Aslan, Kurban Bayramı'nda el yaralanmalarının ve organ kopmalarının sık yaşandığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Aslan, "Bu tür yaralanmalarda kesiğin boyutuna göre müdahale yapılmalıdır. İlk ve en basit yöntem yaralı bölgeye bası uygulanmasıdır. Organ kopmalarında ise hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmek lazım. Kopmuş olan organın 1 saat içerisinde soğuk bir şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılması organ kaybını önlemek açısından oldukça önemlidir" dedi.

Beykent Üniversitesi'nden İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Filiz Aslan, genelde acemi kasaplar, gözden kaçan ihmaller, bıçağın keskinliği, o anki panik hali ya da hayvanın ani bir hareket yapması gibi nedenlerin Kurban Bayramı'nda ciddi yaralanmalara yol açtığını dile getirdi.

KESİĞİN BOYUTUNA GÖRE MÜDAHALE EDİLMELİ

Yaralanma halinde yapılması gereken ilk müdahaleyi anlatan Aslan, "Kurban Bayramı'nı yaklaşmasıyla yaralanmalar sıkça karşımıza çıkacaktır. Bu tür yaralanmalarda kesiğin boyutuna göre müdahale yapılması çok önemli, kesikler küçük olduğu zaman kanamalar pıhtılaşma halinde durabiliyor ancak büyük kesiklerde kan akışını durdurmak daha da zor hale geliyor. İlk ve en basit yöntem olarak bası uygulama yapılabilir. Bası yöntemlerini elle bası, parmakla bası ve gazlı bezle bası olarak sınıflandırabiliriz. Eğer kanama fazlaysa ve uzun süre devam ediyorsa basınçlı bandaj dediğimiz yöntemi uygulayarak kan akışı yavaşlatılabilir. Basınçlı bandaj ise gazlı bezle yaranın üzerine bası uygulanması ve etrafının bir bandajla sarılmasıdır" diye konuştu.

YARALI BÖLGEYİ KALP HİZASINDA TUTUN

Aslan, "Kan akışını azaltmak için yaralanan yeri kalp hizasından yukarıda tutabiliriz ya da yaralanan yere en yakın atar damara bası uygulayabiliriz. Yaralanmanın gerçekleştiği yerde steril biz bez yoksa şal, eşarp ya da kravat gibi bez parçalarıyla müdahaleyi gerçekleştirebiliriz. Yaralanmanın boyutu büyükse yapılan ilk müdahalenin ardından hemen en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

ORGAN KAYBINDA TURNİKE YÖNTEMİNİ KULLANIN

Uzuv ya da organ kopmasında ise kanamaya müdahale etmek kadar kopan organa da doğru müdahalenin önemini vurgulayan Aslan, "Organın sağlıklı bir şekilde hastayla birlikte sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekiyor. Organ kaybı esnasında öncelikle kanama olan yere turnike uygulayarak yaralanmanın gerçekleştiği yerin üstüne de düğüm atarak müdahale etmek lazım. Bağlama işlemini gerçekleştirdikten sonra dolaşımın fazla etkilenmemesi için 15-20 dakika arayla 10 saniye kadar düğümün gevşetilmesi gerekir. Kopmuş olan organ ise bir bez yardımıyla sararak su geçirmeyecek bir poşetin içine konulmalıdır. Ardından poşetlenen organı direkt buzla temas etmeyecek şekilde buzlu suya koyarak hastayla birlikte en yakın sağlık kuruluşuna götürmeliyiz. Kopmuş olan organın 1 saat içerisinde soğuk bir şekilde sağlık kuruluşuna ulaştırılması organ kaybını önleme açısından oldukça önemlidir" dedi.