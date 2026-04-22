Erzurum'da 10 aylık bebek damak yarığı rahatsızlığıyla mücadele ediyor

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Siyaset (25) ve Mahsum Cartın (26) çiftinin gelişiminde yaşanan gecikme nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürdükleri 10 aylık bebekleri Kumsal'da tetkikler sırasında tespit edilen damak yarığı rahatsızlığı, yapılan operasyonla tedavi edildi.

Patnos'ta yaşayan Siyaset ve Mahsum Cartın çifti, kızları Kumsal'ın gelişiminde yaşanan gecikme nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada Tıbbi Genetik bölümünde yapılan tetkikler sırasında Kumsal bebekte damak yarığı da olduğu belirlendi. Plastik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Mert Demir ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kumsal'ın tedavisi tamamlandı. Tedavi sürecinin ardından iyileşen Kumsal bebeğin taburcu edilmesi planlanıyor.

Kızlarının doğumunda hastalığın fark edilmediğini söyleyen Mahsum Cartın, "Çocuğumuz desteksiz oturamıyordu. Bu nedenle Erzurum'a geldik. Genetik bölümünde yapılan incelemeler sonucu durum fark edildi ve bizi plastik cerrahiye yönlendirdiler" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mert Demir, vakalarının doğumdan itibaren uzun süreli takip gerektirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Damak yarığı ameliyatlarının 6 ay ile 1 yaş arasında yapılması gerekiyor. Kumsal bebeğin ameliyatını 10 aylıkken gerçekleştirdik. Biz plastik cerrahi olarak damak yarığın onarımını yaptık. Bu çocukların diş hekimliğinin ortodonti bölümünde ağız yapıları, çene yapıları ve diş gelişimi takip edilecek. Kulak Burun Boğaz Bölümü, kulaktaki anomalileri tespit edecek. Pediatri çocuk bölümü de çocuğun gelişimini yakından takip edecek. Bu bölgede bu ameliyatlar uzun yıllardır yapılmıyordu. Biz de bu yörenin halkına, bölgenin halkına hizmet ederek bu hastaların Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gidip oralarda zorlanmalarının önüne geçmiş olduk. Bundan sonra da bu vakalarımızı hastanemizde yapmaya devam edeceğiz. Bu çocukların dudak yarığı vakalarının üç aylıkken opere edilmesi gerekiyor. Damak yarığı vakalarının da altı aylık ile bir yaş arasında opere edilmesi gerekiyor. Kumsal bebek biraz geç tanı almış. On aylıktı biz ameliyatını yaptığımızda. Takiplerini bundan sonra biz üstleneceğiz. Bundan sonraki süreçte de takibini sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, "Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir ilki gerçekleştirdik. Yarık damak dudaklı bir hastamızın şifaya kavuşması için gerekli ameliyatlarını yaptık. Tedavi sürecini tamamladık. Yakın zamanda inşallah hastamızı taburcu edeceğiz. 100 binde bir ya da değişen oranlarda görülen bir hastalık. Bu hastalık özellikle anne karnında gebeliğin 2'nci, 3'üncü trimesterinde yapılan detaylı görüntülemelerle tespit edilebilecek bir hastalık. Ama bazı durumlarda fark edilemediği de oluyor. Bu hastalıklar tedavisi mümkün olan hastalıklar grubunda artık. İlimizde de bunun ameliyatını başarılı bir şekilde yapmaya başladık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı