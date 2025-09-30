Haberler

Küçük Erhan, Bayramda Balonlarla Anıldı

Küçük Erhan, Bayramda Balonlarla Anıldı
İzmir'de Kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Erhan Bolat, ailesinin çağrısıyla Kurban Bayramı'nda onkoloji servisi önünde yapılan balon etkinliğinde anıldı. Ancak Erhan, tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

İZMİR'de hastanede tedavisi sürerken ailesinin çağrısıyla kendisine ve burada kanser tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla Kurban Bayramı'nda onkoloji servisi önünde toplanan yüzlerce vatandaşın gökyüzüne balon bıraktığı Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastası Erhan Bolat (6), hayatını kaybetti.

İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören Erhan Bolat'ın ailesi hem kendi çocukları hem de serviste yatan diğer çocukların moral bulması için sosyal medyada bir çağrıda bulundu. Sosyal medya paylaşımında, "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz' ifadelerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu etkinliğe katılımı artırmak için destek çağrısı yaptı. Çağrı üzerine 7 Haziran Kurban Bayramı'nın ikinci günü onkoloji servisinin önünde toplanan her yaştan çok sayıda kişi ellerindeki balonları gökyüzüyle buluşturdu.

Bolat, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Bolat'ın cenazesi Niğde'nin Bor ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.

