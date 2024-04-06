KTÜ Tıp Fakültesi'nden sağlıklı yaşam önerileri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Aile Hekimliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Set, insan hayatının her aşamasında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi, sağlık kontrollerinin yapılması ve bunlara yönelik sürdürülebilir davranış değişikliklerinin kazanılmasının önem arz ettiğini belirtti.

Set, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce sağlığın yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali şeklinde tanımlandığını anlattı.

Bireyin psikolojik ve sosyal açıdan da iyi olmasını sağlıklı bir çevre ve toplumun önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Set, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için dikkat edilmesi gereken önemli hususları şöyle sıraladı:

"Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı benimsenmelidir. Yürüme mesafesinde kalan alanlarda ulaşım için araç kullanmamalı, asansör yerine merdiven kullanmalı ve benzeri her durum hareketlilik için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Vücut için gerekli besleyici ögelerin alınması için besin çeşitliliği ve yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir. Paketlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durmak önemlidir. Yiyecek ve içeceklerin temizliği ve besinlerle ilgili hijyen kurallarına dikkat edilmelidir."

Set, uyku sağlığı ve kalitesi için de uyku hijyenine önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, sağlık açısından erişkinler için günde ortalama 7 saat uyku önerildiğini aktardı.

"Periyodik sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir"

Ağız ve diş sağlığına özen gösterilmesi, sigara, alkol ve madde kullanımından uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Set, "Teknoloji ve internetin, sosyal medya ve akıllı telefonun aşırı ve kontrolsüz bir şekilde kullanımından kaçınılmalıdır. El, ayak ve tırnak temizliği, saç ve cilt temizliği, sağlıklı giyinme gibi kişisel bakım kurallarına özen gösterilmelidir. Stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Stresin kaçınılmaz hale geldiği günümüzde, stres oluşturan nedenlerin iyi bir şekilde saptanması ve bunlarla başa çıkma becerisi kazanılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Set, zaman yönetiminin önemini de vurgulayarak, "Zamanın bilinçli bir şekilde planlanarak harcanması iş ve yaşam dengesinin sağlanmasında, daha kısa sürede sonuca ulaşılmasında ve stresle başa çıkılmasında önemlidir." ifadelerini kullandı.

Ev kazalarından korunmaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Set, şunları kaydetti:

"Periyodik sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Her bireyin yaşına, cinsiyetine, risk faktörlerine ve kanıta dayalı oluşturulmuş aşılar, ulusal kanser tarama programları, muayene ve danışmanlık hizmetlerine katılım önemlidir. Bu sayede birçok hastalıktan korunmanın yanı sıra ancak erken tanı ile bazı hastalıkların tedavisi mümkün olmaktadır. İnsan hayatının her aşamasında sağlığın korunması ve geliştirilmesi için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi, sağlık kontrollerinin yapılması ve bunlara yönelik sürdürülebilir davranış değişikliklerinin kazanılması önem arz etmektedir."

Set, bu yıl Dünya Sağlık Haftası ve Ramazan Bayramı'nın aynı zaman diliminde yer aldığına işaret ederek, bayram süresince de sağlıklı ve dengeli beslenmeye, aşırı kalori alımından kaçınmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.