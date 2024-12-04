KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde Hayat Kurtaran Özverili Sağlık Çalışanları

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ndeki doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramedikler, hayat kurtarmak için özveriyle çalışıyor.

Trabzon'un yanı sıra farklı illerden de yılda yaklaşık 300 bin hastanın faydalandığı KTÜ Farabi Hastanesi'nin acil servisinde çalışanlar, doğal afetlerden trafik kazalarına, kalp krizinden inmeye, zehirlenmelerden ani hastalık durumlarına kadar birçok alanda kritik rol oynuyor.

Her vakaya hızlı şekilde müdahale eden sağlıkçılar, hayat kurtarmak için saniyelerle yarışıyor.

Saat ve zaman mefhumu gözetmeyen, bazen geç saatlere kadar bazen de tatil günlerinde çalışan sağlıkçılar, görevlerini yerine getiriyor.

"Acil sağlık hizmetleri hayat kurtarmanın saniyelerle ölçüldüğü bir alan"

Hayat kurtarmak için özveriyle çalışan sağlıkçılardan Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdul Samet Şahin, AA muhabirine, acil sağlık hizmetlerinin hayati öneme sahip olduğunu ve bu alanda sunulan hizmetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'nin de hastalar için başvuru noktası olduğunu dile getiren Şahin, amaçlarının tüm hastalara en kaliteli şekilde sağlık hizmetini verebilmek olduğunu ifade etti.

Şahin, acil sağlık hizmetlerinin hayat kurtarmanın saniyelerle ölçüldüğü bir alan olduğunu vurgulayarak, "Bu hizmetin kesintisiz ve etkili şekilde sunulması, birçok insanın yaşamını kurtarmak açısından kritik önem taşıyor. Biz de KTÜ Farabi Hastanesi olarak, bölgenin en üst basamak hastanesi olmanın getirdiği sorumluluğun bilincindeyiz. Alanında uzman kadromuz, modern teknolojiye dayalı ekipmanlarımız ve hasta odaklı hizmet anlayışımızla her hastamıza en hızlı ve doğru şekilde müdahale etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Büyük bir ekip olarak çalışıyoruz"

KTÜ Farabi Hastanesi'nin yalnızca Trabzon'a değil, ülkenin tüm şehirlerinden gelen hastalara hizmet verdiğine dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acil servisimiz, bölgenin dört bir yanından gelen hastalarımız için bir güven kapısıdır. Amacımız bu güveni boşa çıkarmamak ve her vatandaşımıza, ihtiyaç duyduklarında en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmektir. Bu kapsamda da acil sağlık çalışanı arkadaşlarımız, zorlu koşullarda büyük özveriyle görev yapıyor. Bu fedakarlık, yalnızca bireylerin değil, toplumun da sağlığı ve güvenliği için büyük bir değerdir."

Şahin, ambulans helikopterle de acil hasta nakli aldıklarına dikkati çekerek, ani gelişen olaylar dışında çok ilginç vakalarla karşılaştıklarını aktardı.

Her vaka için canla başla çalıştıklarına işaret eden Şahin, "Acil servisimizde doktoru, hemşiresi, paramediği, ATT'si ve diğer sağlık personeliyle büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Her basamak bizim için kıymetli ve herkesin yaptığı iş gerçekten hastanın sağlığına ve hayatı tutunmasına vesile oluyor." dedi.

"Bu mesleğin güzel yanı birilerine yardımcı olabilmek"

Acil serviste çalışan ve meslekte 21 yılını geride bırakan hemşire Huri Adanur da mesleğini severek yaptığını söyledi.

Hastaların hayatına dokunmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Adanur, "Gerçekten birilerine yardımcı olabilmek ya da böyle en telaşlı hallerinde, anlarında onlara destek olabilmek insanı çok mutlu ediyor. Bu mesleğin güzel yanı da birilerine yardımcı olabilmek. Mesleğimi seviyorum ve dediğim gibi 21 yıl geride kaldı." diye konuştu.

Adanur, mesleği yaparken zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını anlatarak, "Çok zorlandığımız, telaşlandığımız dönemler oluyor. Çok üzüldüğümüz, hatta ağladığımız vakalar da oluyor ama ekip olarak gerçekten özveriyle çalışıyoruz." dedi.

"Acil sağlık hizmetleri hayati öneme sahip"

KTÜ Farabi Hastanesi'nin hasta nakil ambulansı şoförü Salih Seyis ise 33 yıldır yaz kış demeden Karadeniz'in engebeli yollarında hayat kurtarmak, hasta nakli sağlamak için direksiyon salladığını ifade etti.

Acil sağlık hizmetlerinin hayati öneme sahip olduğunu aktaran Seyis, o nedenle de bu hizmeti sunmak için ekip olarak titizlikle çalıştıklarını kaydetti.