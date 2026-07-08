Haberler

Kozan'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında yaklaşık 1000 kişiye ulaşıldı

Kozan'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasında yaklaşık 1000 kişiye ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Kozan'da Sağlık Bakanlığı'nın fiziksel aktivite farkındalığı için başlattığı kampanyada 1000 kişi denge, kavrama ve otur-kalk testlerine katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında düzenlenen testlere yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Kozan Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara, görevli fizyoterapistler tarafından denge ölçümü, el dinamometresi ile kavrama ve otur-kalk testleri uygulandı.

Testlerin ardından sağlık personeli tarafından değerlendirmeleri yapılan vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sunulan hizmetler hakkında da bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Poyraz, açıklamasında, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişim alanlarında hizmetlerinin ücretsiz verildiğini belirterek, vatandaşlara hareketli yaşam çağrısında bulundu.

Stantta görevli fizyoterapist Erdem Söğüt de 10 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1000 vatandaşın testlere katıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Trump, Beştepe'de Şara ile görüştü: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında

İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı