Kovancılar'da Dünya Kalp Günü'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü etkinlik düzenledi

Kovancılar'da Dünya Kalp Günü'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü etkinlik düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Dünya Kalp Günü kapsamında Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü kalp sağlığına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenledi. Vatandaşlara korunma yolları anlatıldı, sağlıklı yaşam ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı; broşür dağıtıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vatandaşlar, kalp sağlığı hakkında bilgilendirildi.
Dünya Kalp Günü kapsamında Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kalp sağlığına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara kalp sağlığının korunması, sağlıklı yaşam ve kalp hastalıklarından korunma konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca konuya ilişkin hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kalp sağlığının korunmasında düzenli ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.