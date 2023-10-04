Kosova Meclisi Tüp Bebek Tedavisi Yasa Tasarısını Onayladı

Kosova Meclisi, devlet hastanelerinde tüp bebek tedavisi uygulanabilmesini sağlayacak yasa tasarısına ilk onayı verdi. Tasarının bir sonraki oylamada da kabul edilmesi bekleniyor.

Kosova Meclisi, uzun çabaların ardından devlet hastanelerinde tüp bebek tedavisi uygulanabilmesini sağlayacak yasa tasarısına oylamada ilk onayı verdi.

Yasa tasarısına 58 milletvekili "evet" oyu verirken, 1 milletvekili aleyhte, 4 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Yasa tasarısının, meclisteki bir sonraki oylamada da kabul edilmesi bekleniyor.

Tüp bebek yöntemi, tasarının meclisteki bir sonraki oylamada da onaylanıp yasalaşmasının ardından devlet hastanelerinde de uygulanmaya başlanacak.

İlk olarak martta meclise sunulan yasa tasarısına, birkaç milletvekili "aile yapısını tehlikeye attığı" gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştı. Tasarı, mecliste birkaç defa oylamaya sunulsa da yeterli oyu alamamıştı.

Yasa tasarısına göre, 18 yaşını doldurmuş, sağlık ve sosyal durumu iyi, "doğurgan ve ebeveynlik yapabilecek" bekar kadınlar da tüp bebek uygulamasından yararlanabilecek.

Bilimsel ismiyle In Vitro Fertilizasyon (IVF) olarak bilinen tüp bebek yöntemi Kosova'da bugüne kadar sadece özel kliniklerde uygulanıyordu.