Konya'nın Hüyük İlçesinde Şap Hastalığına Karşı Tedbirler Alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde bir hayvanda görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş yaptığı açıklamada, ilçede görülen şap hastalığı nedeniyle tedbirlerin alındığı belirtildi.

Tingiş, şunları kaydetti:

"Koruma ve gözetim bölgesinde olan Hüyük ilçesi Çamlıca, Başlamış, Burunsuz, İmrenler, Köşk ve Selki mahallelerinde, Beyşehir ilçesi Karali ve Gökçekuyu mahallerinde, Ilgın ilçesi Gökbudak ve Dığrak mahallelerinde hayvan hareketliği yasaklanmıştır. İdari ve fenni tedbirler uygulanacak olup, vatandaşlarımızın konu hakkında duyarlı olmaları rica olunur."