Konya'da beton parçalarının düşmesi sonucu yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor

Konya'nın Akşehir ilçesinde, kaldırımda yürürken binanın terasından üzerlerine beton parçalarının düşmesi sonucu yaralanan 4 yaşındaki Almine Günay Candan'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

Meydan Mahallesi İnönü Caddesi'nde 2 Ağustos'ta 3 katlı binanın terasından beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralanan Mehmet Candan (37) ile 4 yaşındaki kızının Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavileri tamamlandı.

Mehmet Candan taburcu edilirken, çocuğun tedavisi hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde sürüyor.

Beton parçalarının düştüğü bina ise boşaltılarak mühürlendi. Terasındaki betonları temizlenen bina çevresinde belediye ekiplerince demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.

Yürüme eğitimlerine başlayacak

NEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Küçükşen AA muhabirine, Almine'nin hastaneye kafatasında kırıklar ve iç beyin kanamasıyla getirildiğini söyledi.

Küçük kızın, beyin cerrahi kliniğindeki ameliyatının ardından, yoğun bakım ünitesine alındığını aktaran Küçükşen, "Almine'nin fizik tedavi sürecine başladık. Başlangıçta sol tarafı hiç tutmuyordu. Şu an itibariyle kolu günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilir hale geldi. Bacağındaki kuvvetsizlik devam ediyor. Bu noktadaki tedavilerimiz sürüyor." diye konuştu.

Küçükşen, Almine'nin nörolojik rehabilitasyon sürecinde olduğunu, eklemlerini harekete ettirebileceği ve kaslarını güçlendireceği egzersizler yaptırdıklarını dile getirdi.

Ardından yürüme eğitimlerine başlayacaklarını aktaran Küçükşen, "Çocuklarda beynin kendini yenileme süreci çok daha hızlı olabiliyor. Bu sürecin sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Umarım en kısa sürede eski sağlığına kavuşur. Aile yakınları da dahil her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Umutla bekliyoruz"

Kızının tedavi sürecinde yanından hiç ayrılmayan anne Fatime Candan ise Almine'nin yaklaşık 5 gündür fizik tedavi gördüğünü belirtti.

Almine'nin başına düşen beton parçası nedeniyle çalışmayan sol elinin fizik tedaviyle düzeldiğine değinen Candan, "Ancak sol ayağında henüz iyi bir netice alamadık. Tedavisi sürüyor. Hocalarımız gayet ilgili. Kızım en az 2-3 hafta yoğun bir tedavi alacak. Gelişimine göre farklı bir tedavi yöntemine geçilecek." dedi.

Candan, hastane sürecinin ardından sorumlular hakkında davacı olacaklarını vurgulayarak, "Doktorlar kızımın yürüyebileceğini söylüyor, bu da bizi umutlandırıyor. Ancak ne kadar sürede bu sonuca ulaşır, orasını zaman gösterecek. Kızım bu kazayı yaşadıktan sonra binanın mühürlenmesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Keşke olaydan bir hafta önce, o binadan parçalar dökülürken bina mühürlenseydi de biz oradan geçmeseydik. Yaklaşık 13 gündür hastanede bu sıkıntıları çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.