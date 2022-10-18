Konuşa konuşa yapılan ameliyatta, kalın bağırsağın 60 santimlik kanserli bölümü çıkarıldı

ANTALYA'da rektum kanseri Faruk Bostan'ın (56) kalın bağırsağının 60 santimlik bölümü, genel anestezi verilmeden, hastayla konuşa konuşa yapılan ameliyatla çıkarıldı. 23 yıldır kalp hastası olması ve kalp pili taşıması nedeniyle spinal anestezi yöntemiyle ameliyat edilen Bostan, 4 günün sonunda normal hayatına döndü. Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, "Spinal anestezi ile kalbi yormadan bir cerrahi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Kolay bir ameliyat olmadı" dedi.

Antalya'da rektum kanseri Faruk Bostan'ın, kalın bağırsağının 60 santimlik bölümü, genel anestezi verilmeden, hastayla konuşa konuşa gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı. 23 yıldır kalp hastası olması ve kalp pili taşıması nedeniyle spinal anestezi yöntemiyle ameliyat edilen Faruk Bostan, 4 günün sonunda normal yaşantısına döndü. Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Spinal anestezi yönteminde bir yandan hastayı rahatlatıp diğer yandan normalde 4-5 saat süren ameliyatın kısa sürede tamamlandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Acaba ağrı, acı hisseder mi diye tereddüdüm olmuştu. Batın cerrahilerde ameliyat süresinin uzun oluyor. Tabi spinal anesteziyle bu ameliyatın daha kısa sürede yapılması gerekiyordu. Hocamızın elinin pratikliğiyle bu ameliyat 1,5 saatte bitti. Yoksa bu kadar sürede bitecek bir ameliyat değildi. Çok güzel bir ameliyat oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Eline ve emeğine sağlık."