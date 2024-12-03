Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

Kürsüde parayla kule yaptı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü

 Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

Kongo'da gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi öldü

Kongo'da gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde grip benzeri gizemli bir hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayında baş gösteren hastalık, özellikle kadın ve çocukları etkiledi. Bölgedeki durumun oldukça endişe verdiği kaydedilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında gizemli hastalık nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Yerel yetkililer, Kasım ayında grip benzeri hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü kaydedilirken sağlık görevlilerinin örnek toplamak üzere bölgeye gönderildiği kaydedildi.

ENDİŞELER ARTIYOR

Sivil toplum lideri Cephorien Manzanza konuya ilişkin açıklamasında bölgedeki durumun oldukça endişe verdiği kaydedildi. Yerel bir epidemolog, hastalıktan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocukların olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - Sağlık
img

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
img

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü
img

Wanda'nın bütün kirli çamaşırlarını ortaya serdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 15. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 3 Aralık Salı Bir Gece Masalı 14. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. Bölüm TRT1 HD izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Aralık Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Aralık Konak, Kiraz, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 3-4 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Memur ve emekli zam oranı 2025'te ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.