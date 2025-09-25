Haberler

Kongo'da Ebola Salgını Nedeniyle 35 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Salgında 57 vakanın doğrulanması ve aşı çalışmalarının başladığı aktarıldı.

DÜNYA Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Kongo'nun Kasai eyaletinde 57 vakanın doğrulandığı belirtildi. DSÖ yetkilileri, Kasai eyaletinde salgının ilan edildiğinden bu yana, sağlık çalışanlarının ve Ebola virüsünün temaslılarına aşı yapılmaya başlandığını kaydetti. Son bir haftada ise vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
