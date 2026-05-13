Kofçaz köylerinde KKKA ve kist hidatik hastalığı eğitimi

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde, köylülere yönelik kist hidatik ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalıkları hakkında eğitim düzenlendi. Uzmanlar, özellikle kırsal alanlara gidecek vatandaşları, kene teması ve korunma yöntemleri konusunda uyardı.

Kofçaz Toplum Sağlığı Merkezi personeli, Kocatarla, Devletliağaç, Malkoçlar, Yukarı Kanara ve Tastepe köylerinde giderek, vatandaşlara kist hidatik ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalıkları hakkında geniş bilgiler verip, korunma yöntemlerini anlattı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yeniden görülmeye başlayan KKKA vakaları endişe oluştururken, uzmanlar özellikle Kurban Bayramı öncesi kırsal alanlara gidecek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ölümcül seyredebilme riski bulunan hastalığa karşı kene temasının hayati önem taşıdığı belirtilirken, vatandaşların açık renkli kıyafet tercih ederek keneyi erken fark etmesi, dış ortamdan döndükten sonra vücutlarını detaylı şekilde kontrol etmesi ve kene tutunması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, Kist Hidatik ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalıklarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi tanılar ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle karaciğer ve akciğer gibi organlarda yerleşen kist hidaktik, hayvanlardan insanlara bulaşabilen paraziter bir hastalıktır. Etkeni, Echinococcus granulosus isimli bir şerit solucanıdır. Dünya genelinde özellikle hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde yaygın olan bu hastalık, zoonotik yani hayvan kaynaklı enfeksiyonlar arasında yer alır. İnsanlar bu hastalığın doğal yaşam döngüsünde konakçı değildir; ancak yanlışlıkla parazitin yumurtalarını ağız yoluyla alarak hastalığa yakalanabilirler. Kist hidatik hastalığı sinsi ilerleyen, belirtileri genellikle yıllar sonra ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Kistin büyümesiyle birlikte etkilenen organda baskıya bağlı şikayetler gelişir. Erken dönemde genellikle belirti vermemesi nedeniyle çoğu vaka rutin görüntüleme sırasında tesadüfen fark edilir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için dikkatle izlenmesi gereken bir enfeksiyondur." - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasret Aslan:

Aferin Kofçaz'a ?? bu arada benim bir komşu var Tokat'ta, onun kümesinde tavuk var ama ne kadar kene gelmiş ya??

Haber YorumlarıKeziban Kurtuluş:

Çok güzel bir girişim! Keşke bu eğitimlerde köpek ve kedi sahiplerini de uyarsalar. Hayvanlar da bu hastalıklar nedeniyle çok acı çekiyor. Onları da korumak lazım!

Haber YorumlarıBurcu Yüksel:

Kadınlar niye böyle eğitimlere gidiyor ki? Erkekler zaten bu işleri bilir doğal olarak. Köy hayatı erkeklerin işidir. Böyle sağlık konuları da erkek başkanlar anlatmalı. Niye kadınlara böyle şeyler öğretiyoruz anlayamadım.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

