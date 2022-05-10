Kayseri'de çölyak hassasiyeti bulunan 202 kişiye glütensiz ürün dağıtıldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından çölyak hassasiyeti bulunan 202 kişiye glütensiz ürün paketi verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, gıda alerjisi olarak bilinen çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlara 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalığı Günü dolayısıyla glütensiz ürün paketi dağıttıklarını belirtti.

İlçede 2017 yılından beri 202 çölyaklı aileye bugüne kadar 4 bin 48 gıda paketi dağıttıklarını, son olarak 282 paket verdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çölyak, bir gıda alerjisidir. Glüten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan vatandaşlarımız, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda. Bu hassasiyeti bulunanlar yaşam boyunca belirli diyet yapması, glütensiz gıdaları tüketmesi gerekiyor. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor, özel hazırladığımız glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Amacımız bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir."

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı pakette kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.