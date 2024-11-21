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KOAH: Tütün Kullanımı ve Alevlenmelerin Önemi

KOAH: Tütün Kullanımı ve Alevlenmelerin Önemi
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Bozüyük Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Şule Yıldız, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) en önemli nedeninin tütün ürünleri olduğunu açıkladı. Her 10 yetişkinden birinin KOAH hastası olduğu belirtilirken, hastalığın tanısının genellikle geç konulduğu vurgulandı.

Bozüyük Devlet Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şule Yıldız, tütün ve tütün ürünlerinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) en önemli sebebi olduğunu bildirdi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, KOAH'ın öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi kalıcı semptomlarla seyreden, tedavisi mümkün önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

Hastalığın genelde ileri yaşlarda görüldüğünü fakat gençlik döneminde de ortaya çıkabildiğini ifade eden Yıldız, her 10 yetişkinden birinin KOAH hastası olduğunu ifade etti.

KOAH hastalarının yüzde 60 ila 85'inin halen tanı almadığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yetersiz tanı, KOAH'ta önemli bir sorundur. Hastalığın en önemli risk faktörü tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. İç ve dış ortamda odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanlarının solunması da KOAH'a sebep olmaktadır. Bunun yanında yetersiz beslenme ve çocuklukta geçirilen akciğer enfeksiyonları da hastalığa zemin hazırlayabilmektedir."

Rahatsızlığın tedavisine ilişkin konuşan Yıldız, "KOAH'ın bireysel tedavisinde 'inhaler' dediğimiz nefes açıcı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, hastanın nefes darlığını azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Ayrıca hastalığın seyrini değiştirecek alevlenmelerden ve zatürreden korunmak için grip ve zatürre aşılarının yapılması gerekmektedir." bilgisini paylaştı.

KOAH'ın ileri aşamalarında solunum yetmezliği gelişen kişilerin oksijen tedavisine ya da solunum cihazına ihtiyaç duyabildiğini aktaran Yıldız, akciğer rehabilitasyonunun da hastaların günlük hayatını daha kaliteli hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Sağlık
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