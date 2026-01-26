Haberler

Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Güncelleme:
ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan üroloji kliniği asistan hekimleri, Doç. Dr. M.T.Ö. hakkında, mobbing, psikolojik şiddet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a şikayetçi oldu. Asistanlar, Doç. Dr.'nün hakaret, tehdit, baskı, eğitim hakkının engellenmesi, fiziksel temas ve taciz içerikli davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

ANTALYA Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan üroloji kliniği asistan hekimleri, Doç. Dr. M.T.Ö. hakkında, mobbing, psikolojik şiddet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi ve idari soruşturma başlatıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde görevli asistan hekimler tarafından hazırlanan şikayet dilekçelerinde, klinikte aynı zamanda öğretim üyesi olan Doç. Dr. M.T.Ö.'nün kendilerine yönelik hakaret, tehdit, baskı, eğitim hakkının engellenmesi, fiziksel temas ve taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Asistan hekimlerin beyanlarında servis vizitleri, ameliyathane, konsey toplantıları ve klinik içi alanlarda yüksek sesle azarlama, küçük düşürücü ifadeler, tehditkar söylemler ve fiziksel temasa varan davranışlar yaşandığı ileri sürüldü. Bazı dilekçelerde, uzmanlık eğitiminin baskı unsuru olarak kullanıldığı ve eğitim hakkının fiilen engellendiği iddialarına yer verildi.

AŞAĞILAYICI VE MESLEKİ ONURU ZEDELEYİCİ İFADELER

Hastane başhekimliği ile Üniversiteler Arası Kurul'a iletilen şikayet dilekçelerinde yer alan iddialara göre, bazı asistan hekimler, istekleri dışında fiziksel temasa maruz kaldıklarını, aşağılayıcı ve mesleki onuru zedeleyici ifadelerle karşılaştıklarını belirtti. Olayların bir kısmının, diğer sağlık çalışanları ve hastaların bulunduğu ortamlarda gerçekleştiği ifade edildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Dilekçelerde ayrıca mesai saatlerinde görev yerinde bulunmama, kişisel işlerin asistanlara yaptırılması ve görev tanımı dışında iş yükü gibi iddialar da yer aldı. Şikayetler sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi ve idari soruşturma başlatıldı. Üniversiteler Arası Kurul'dan ise henüz yanıt gelmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
