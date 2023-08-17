Kızılay Cizre'de tansiyon ölçtü, ayran ve limonata dağıttı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kızılay gönüllüleri, sıcak havalara karşı insanları bilgilendirerek tansiyonlarını ölçtü, soğuk içecekler ikram etti.

Cizre'de Kızılay gönüllüleri, yüksek olan sıcak havada farkındalık ve bilgilendirme etkinliği düzenledi. Hava sıcaklığının 40 derecenin altına düşmeyen ilçede, Sanat Sokağı'nda kurulan stantta vatandaşların tansiyonunu ölçüldü. Sıcak havalarda sıvı tüketiminin önemine dikkat çekerek, limonata, ayran ve karsambaç ikram etti. Ayrıca, sıcak havalarda güneş çarpması, inme ve kalp krizi gibi riskler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi.

Cizre Gönüllü Merkezi Müdürü Zeynel Em, gönüllüler olarak vatandaşlara sıcak hava ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların tansiyonunu ölçüp değerlerine göre limonata veya ayran ikram ettiklerini belirten Em, "Ayrıca sıcak havalarda sağlığımızı korumanın yollarını anlatıyoruz. Vatandaşlarımıza güneşli havalarda dışarı çıkılmaması gerektiğini vatandaşlarımıza bol su ve meyve suyu içmeleri, güneş kremi kullanmaları ve güneşin altında uzun süre kalmamaları tavsiyesinde bulunduk. Sıcak havalarda güneş çarpması, inme ve kalp krizi gibi riskler artmaktadır. Vatandaşlarımızı bu risklere karşı bilgilendirerek ve sağlıklı kalmalarını sağlamak için gönüllülerimizle beraber her gün sanat sokağında olacağız" dedi.

Vatandaşlardan Elif Temizer, etkinlikten ötürü Kızılay gönüllülerine teşekkür ettiğini ifade ederek, "Halkımızın iştirak etmesini bekliyorum. Cizre sıcaklarından bunaldıysanız Kızılay standına uğrayın tansiyonunuzu ölçün yanında soğuk içeceğinizi almayı unutmayın" diye konuştu.

Gönüllülerin sıcaklarda vatandaşlarla ilgilenmeleri ve bilgilendirmenin güzel olduğunu dile getiren Servet Giresun ise, "Tansiyonumuzu ölçüp ayran ve limonata ikram etmeleri çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Gönüllülerden Esra Birge de, "Kardeşlerimle beraber etkinliğe katılarak vatandaşlara limonata ve ayran ikram ettik. Yaşlılarımızın tansiyonlarını ölçtük. Tansiyonları düşük vatandaşlara ayran ve limonata vererek bilgilendirmede bulunduk. Çocuklarımıza karşambaç vererek onların mutluluğuna ortak olduk" ifadelerini kullandı.