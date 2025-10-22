Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Beslenme uzmanları, fast food tarzı yiyeceklerin ve yüksek ısıda kızartılmış ürünlerin sık tüketilmesinin vücutta toksin birikimine yol açtığını belirtti. Uzmanlara göre bu toksinler, sindirim ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek birçok hastalığa zemin hazırlıyor.

KIZARMIŞ TAVUK KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Fast food zincirlerinde en çok tercih edilen yiyeceklerden biri olan kızarmış tavuk, lezzetinin ardında ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Uzmanlar, tavuğun yüksek sıcaklıkta kızartılmasıyla akrilamid ve heterosiklik amin gibi zararlı bileşiklerin oluştuğunu, bu maddelerin uzun vadede mide, bağırsak ve pankreas kanseri riskini artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca, kullanılan sos ve marinasyonlarda bulunan yüksek tuz, şeker ve katkı maddeleri, yüksek tansiyon, böbrek sorunları ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

"EN SAĞLIKLI SEÇENEK EVDE PİŞİRMEK"

Uzmanlar, dışarıdan alınan kızartmalar yerine evde hazırlanan yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Fırında ya da haşlama yöntemiyle pişirilen tavuklar, hem besin değerini koruyor hem de zararlı bileşiklerin oluşumunu engelliyor. Tavuğun yanında sebze ve yoğurt gibi besinlerin tüketilmesi ise sindirimi kolaylaştırıyor.

HAMBURGER VE HAZIR KÖFTELER DE TEHLİKELİ

Hazır hamburger ve köftelerin çoğunda yüksek yağ, tuz ve koruyucu madde bulunuyor. Bu ürünlerin sık tüketimi, kilo artışı, kolesterol yüksekliği ve kalp-damar hastalıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle düşük kaliteli yağların kullanıldığı hazır köftelerin kalp sağlığı için risk oluşturduğunu vurguluyor.

PATATES KIZARTMASI VE SOKAK LEZZETLERİNE DİKKAT

Derin yağda kızartılan patates, yüksek kalori ve trans yağ içeriğiyle damar tıkanıklığı riskini artırıyor. Uzmanlar, aynı yağın defalarca kullanıldığı kızartmalardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, çiğ köfte ve midye dolma gibi sokak lezzetlerinin denetimsiz ortamlarda hazırlandığında mikrop ve bakteri riski taşıdığı uyarısında bulunuluyor. Özellikle sıcak havalarda bu ürünlerin hızla bozulabileceği hatırlatılıyor.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN GÜVENLİ YOL

Uzmanlara göre sağlıklı beslenmenin en güvenli yolu, yemeklerin evde hijyenik koşullarda hazırlanması ve kızartma yerine fırın, buhar veya haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi.