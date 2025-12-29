İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK), kanser tedavisi gören çocuklar için yeni yıl etkinliği gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda, yüzleri boyanan çocuklar, animasyon ekibinin gösterisiyle eğlenceli vakit geçirdi.

Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencileri de hazırladıkları yeni yıl hediyelerini tedavi gören yaşıtlarına verdi.

Sağlık çalışanları, vakıf üyeleri, çocuklar ve aileleri yeni yıl pastasını birlikte kesti.

"Amaç hasta çocuklarımızın yüreğini sevgi ve umutla titretmek"

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıl etkinliklerini uzun yıllardır düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin tedavisi süren çocuklara umut aşıladığını belirten Ulueren, "Onları mutlu etmek için her şeyi elimizden geldiğince yüreğimizin derinliğinden yapıyoruz. Bu sene Bornova Bahçeşehir Koleji ile müşterek yaptık. Amaç hasta çocuklarımızın yüreğini sevgi ve umutla titretmek. O kadar kıymetli bir şey ki iyileşeceklerini umut etmeleri. Çünkü buradan yüzde 80 iyileşerek ayrılıyorlar. Küçücük kalplerinin bunu hissetmesi çok önemli." dedi.

Ulueren, vakfa destek veren hayırseverlere ve kurumlara teşekkür etti.

"Yeni yıldan sağlık, huzur ve başarı bekliyorum"

Tedavisi süren 11 yaşındaki Zeynep Dilek, etkinlik programını düzenlediği için KİTVAK'a teşekkür etti.

Etkinlikte çok eğlendiğini dile getiren Dilek, "10 aydır hastalığımla uğraşıyorum. Tedavim bitti. Yeni yıldan sağlık, huzur ve başarı bekliyorum. Büyüyünce tekvando antrenörü olmak istiyorum." diye konuştu.

Veli Kaplan ise geçen yıl başlayan tedavisinin iyi bir şekilde devam ettiğini aktararak, yeni yıldan sağlık beklediğini ifade etti.

Bornova Bahçeşehir Koleji öğrencisi 13 yaşındaki Derin Su Çelik de okullarında başlattıkları "Umut Treni" projesi kapsamında tedavi gören çocuklara yeni yıl hediyeleri verdiklerini kaydetti.