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Kistik Fibroza Dikkat Çekmek İçin Doğa Koşusu Düzenlendi

Kistik Fibroza Dikkat Çekmek İçin Doğa Koşusu Düzenlendi
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İzmir'in Bornova ilçesinde, Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen doşa koşusu etkinliğine yaklaşık 500 kişi katıldı. Etkinlik, genetik bir hastalık olan kistik fibrozise dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde, genetik bir hastalık olan kistik fibrozise dikkati çekmek amacıyla "doğa koşusu" etkinliği yapıldı.

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KİFDER) İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri tarafından Yakaköy Mahallesi'nde düzenlenen programa katılan yaklaşık 500 kişi, 8 kilometrelik parkuru köpekleriyle koşarak tamamladı.

Güneri, yaptığı açıklamada, kistik fibrozisenin genetik bir hastalık olduğunu söyledi.

Hasta sayısının her geçen yıl arttığını aktaran Güneri, "Bu hastalığın tedavisi yok. Ama yeni çıkan ilaçlarla hastalarımızın yaşam kalitesi artıyor. Bunun farkındalığı için 7 yıldır bu organizasyonu düzenliyoruz. Bu sayede hem hastalığa hem de yeni çıkan ilaçlara dikkat çekiyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında göğüs hastalıkları uzmanı Ece Ocak, hastalık hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık

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