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Kışın hareket yetersizliği kilo almayı kolaylaştırıyor

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Kış aylarında en az 30 dakika yürüyüş yapılmalı. Soğukların gelmesiyle birlikte insanlar evlerde daha sık vakit geçiriyor, bu nedenle tüketilen fazla ve gereksiz besinler obezite ve diğer sağlık sorunlarına yol açıyor.

Kışın hareket yetersizliği kilo almayı kolaylaştırıyor

Kış aylarında en az 30 dakika yürüyüş yapılmalı

SİVAS - Soğukların gelmesiyle birlikte insanlar evlerde daha sık vakit geçiriyor, bu nedenle tüketilen fazla ve gereksiz besinler obezite ve diğer sağlık sorunlarına yol açıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Barış Sarıakçalı, soğukların gelmesiyle birlikte beslen hakkında açıklamalarda bulundu. Kış aylarında hareket azlığından bahseden Dr. Sarıakçalı, "Kış aylarında özellikle soğukların gelmesiyle birlikte insanlar evlere kapanmak zorunda kalıyorlar. O nedenle hareketleri azalıyor. Hareket azlığı da kiloyu tetikliyor. Mutlaka akşam yemekten birkaç saat sonra mümkünse en az yarım saat yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Akşam beslenmelerinde sadece meyve olabilir. Pasta, poğaça, şerbetli tatlılar gibi özellikle akşamları yenmemesini bunun yerine 1 tane elma veya 1 tane mandalina gibi meyve şekeri tüketebileceklerini önermekteyim" dedi

"2035'te 4 milyardan fazla kişinin obez olacağı düşünülmekte"

İlerleyen zamanlarda obezite sayısının artacağından bahseden Sarıakçalı," Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla kişinin fazla kilolu ve obeziteye sahip olduğu bilinmekte. 2035'te de tahmini rakam dünyada 4 milyar kişinin fazla kilolu ve obezite olacağı düşünülmekte. Bu sayıyla 2 kişiden birinde obezite olacağı tahmin edilmekte. Özellikle teknolojinin artması, cep telefonları, bilgisayarlar, arabalar, scooterler gibi teknolojik araçların artması kişilerin hareketlerini azaltmakta buna bağlı da obezite sıklığı artmakta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Haberler

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