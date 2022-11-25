Kış aylarının vazgeçilmezi 'ıhlamur', yanlış tüketildiğinde şifa yerine zarar veriyor

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur çayının yanlış tüketildiğinde insan sağlığına yararından çok zararı dokunduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpolat, "Demliğin tekrar tekrar altının yakılıp kaynatılmaması gerekiyor. Yanlışlardan biri daha ise çok yararlı diye ıhlamuru günde 10 bardak tüketmemek lazım. Bu ürünler daha sonra böreklerden süzüleceği için böbreklere de sakıncalı olabiliyor." dedi.