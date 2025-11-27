Haberler

Kış Aylarında Meme Büyütme Ameliyatlarına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlkay Şamil Beydilli, kış aylarında meme büyütme ameliyatlarına olan talebin arttığını belirtiyor. Özellikle doğum sonrası hacim kaybı yaşayan kadınlar, estetik kaygılar nedeniyle bu dönemde ameliyat tercih ediyor. Türkiye, estetik cerrahi alanında uluslararası bir merkez haline geliyor.

MEME büyütme ameliyatlarına özellikle kış aylarında ilginin yoğunlaştığını belirten Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlkay Şamil Beydilli, "Güneş ışığının daha az olduğu ve sosyal aktivitelerin yavaşladığı bu dönem, iyileşme sürecinin daha konforlu geçmesi nedeniyle tercih ediliyor. Hastalar yaz mevsimi öncesi daha hazır bir görünüme sahip olmak için ameliyatlarını genellikle kış ve erken bahar aylarına planlıyor" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlkay Şamil Beydilli, meme estetiğine artan taleple birlikte; ameliyat süreci, implant seçimi ve operasyon sonrası iyileşme süreci başta olmak üzere güncel cerrahi teknikler hakkında bilgi verdi.

'DOĞUM SONRASI HACİM KAYBI, TALEBİ ARTIRIYOR'

Meme büyütme ameliyatlarının sadece estetik bir tercih olmadığını, doğum ve emzirme sonrası hacim kaybı yaşayan kadınların beden algılarının etkilenmesi nedeniyle de yoğun talep gördüğünü belirten Op. Dr. Beydilli, "30-45 yaş arası kadınlarda belirgin bir artış var. Emzirme sonrası meme dokusunda sarkma veya hacim kaybı yaşayan kadınlar kendilerini yeniden iyi hissetmek istiyor. Bu nedenle talebin büyük bir bölümü annelerden geliyor" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Beydilli, ameliyat öncesi muayenenin kişiye özel planlamadaki en önemli adım olduğunu belirterek meme yapısı, cilt kalınlığı ve kullanılacak implantın hastanın beklentileri doğrultusunda değerlendirildiğini dile getirdi.

'AVRUPA'DAN VE ORTADOĞU'DAN İLGİ YOĞUN'

Meme büyütme ameliyatlarında günümüzde en çok silikon içerikli implantların kullanıldığını söyleyen Op. Dr. Beydilli, implantın yuvarlak veya anatomik formunun hastanın meme dokusuna göre seçildiğini belirterek "Dokusu yeterli olan hastalarda implant kas üstüne, dokusu ince olanlarda ise daha doğal görünüm elde etmek için kas altına yerleştiriliyor. Operasyon genel anestezi altında yaklaşık 1-2 saat sürmekte ve ameliyat sonrası izler meme altı kıvrımı, areola çevresi veya koltuk altına gizlenerek zaman içerisinde belirginliğini büyük ölçüde kaybeder" dedi.

Türkiye'nin estetik cerrahi alanında dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri haline geldiğini ifade eden Op. Dr. Beydilli, "Meme büyütme ameliyatları hem yerli hastalar hem de yurt dışından gelen kadın hastalar tarafından en çok talep edilen işlemler arasında. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu'dan yoğun başvuru alıyoruz" diye konuştu.

'MEME BÜYÜTME AMELİYATI EMZİRMEYE ENGEL DEĞİL'

Ameliyat sonrası bir hafta içinde sosyal yaşama dönüşün mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Beydilli, ilk 1 ay medikal sütyen kullanımının önerildiğini ve ağır sporlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Silikon implantların süt kanallarına müdahale edilmeden yerleştirildiğini hatırlatan Op. Dr. Beydilli, "Bu nedenle meme büyütme ameliyatı sonrasında emzirme kaybı beklenen bir durum değildir" dedi.

Op. Dr. Beydilli, meme büyütme ameliyatlarının doğru planlama, uygun implant seçimi ve uzman hekim tarafından gerçekleştirildiğinde hem güvenli hem de hasta memnuniyeti sağlayan bir işlem olduğunu söyledi.

