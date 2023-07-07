Kırşehir Valiliği ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Personeline Afet Eğitimi Verildi

Kırşehir Valiliği ile Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline deprem ve yangın gibi afetlere karşı eğitim ve tatbikat programı düzenlendi. Çalışanlara afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar, afet sigortası, ilk yardım, bina güvenliği gibi konular anlatıldı. Ayrıca deprem anı uygulaması ve bina tahliyesi tatbikatı da gerçekleştirildi.