Kırgızistan'da alarm, hızla yayılan virüs eğitimi felç etti

Kırgızistan'da solunum yolu enfeksiyonlarının hızla artması, büyük bir sağlık krizine yol açtı. Yayılmanın merkezinde 'Hong Kong gribi' olarak bilinen A/H3N2 virüsünün olduğu belirlendi. Özellikle çocukları etkileyen salgın sonucunda yüzlerce okul kapandı. Bir haftada 36 bin vaka tespit edildi ve hastaların %70'i çocuklardan oluşuyor. Eğitim Bakanlığı, salgını kontrol altına alabilmek için 214 anaokulunu karantinaya aldı ve 207 okul çevrimiçi eğitime geçti.

Kırgızistan'da hızla tırmanan solunum yolu enfeksiyonları, ülkeyi kısa sürede ciddi bir sağlık krizine sürükledi. Özellikle çocuklar arasında yayılan A/H3N2 "Hong Kong gribi", eğitim kurumlarını felç etti. Artan vaka sayıları üzerine yüzlerce okul ve anaokulu kapatılırken, birçok bölgede karantina uygulamaları yeniden devreye alındı.

BİR HAFTADA 36 BİN VAKA: ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre yalnızca bir haftada 36 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit edildi. Vaka yükünün en endişe veren kısmı ise hastaların yaklaşık yüzde 70'inin çocuklardan oluşması. Uzmanlar özellikle 14 yaş altı grupta yayılımın çok hızlı ilerlediğini belirtiyor.

OKULLAR PEŞ PEŞE KAPANIYOR

Eğitim Bakanlığı, salgının hızını kesebilmek için ülke çapında kapsamlı önlemler aldı. 214 anaokulu tamamen karantinaya alındı. 207 okul ise çevrimiçi eğitime geçti.

Bakanlık, salgın döneminde okulların uzaktan eğitime geçişte ek bir izin sürecine gerek duymadığını, yalnızca durumun bildirilmesinin yeterli olduğunu açıkladı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI: A/H3N2 HONG KONG GRİBİ

Yapılan laboratuvar incelemeleri, solunum yolu enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunun A/H3N2 tipi Hong Kong gribi olduğunu ortaya koydu.

Salgındaki dağılım şöyle:

%91 Hong Kong gribi (A/H3N2)

%4,8 Covid-19

Geri kalanı diğer solunum yolu virüsleri

Sağlık yetkilileri, özellikle Hong Kong gribinin bulaşıcılığının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Devlet Sıhhi-Epidemiyolojik Gözetim Departmanı, çocukların sağlık durumunu yakından takip ediyor.

Başkent Bişkek başta olmak üzere Çüy, Oş, Batken ve diğer bölgelerde önleme tedbirleri güçlendirilmiş durumda.

Elif Yeşil
Haberler.com / Sağlık
