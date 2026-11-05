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Kilis'te Tarım ve Orman ekipleri dönercilerde denetim yapıyor, et faturasına bakıyor

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Kilis'te Tarım ve Orman ekipleri dönercilerde denetim yapıyor, et faturasına bakıyor Haber Videosunu İzle
Kilis'te Tarım ve Orman ekipleri dönercilerde denetim yapıyor, et faturasına bakıyor
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Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri döner işletmelerine yönelik gıda güvenliği denetimi yapıyor. Denetimlerde etlerin faturaları, son tüketim tarihleri ve işletmelerin hijyen şartları kontrol edilirken, halk sağlığı için denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından döner işletmelerine yönelik gıda güvenliği denetimleri gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde işletmelerde kullanılan etlerin faturaları ve son tüketim tarihleri ile işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol ediliyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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