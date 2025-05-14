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Kilis'te Sağlıklı Yaşam Eğitimi Düzenlendi

Kilis'te Sağlıklı Yaşam Eğitimi Düzenlendi
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Kilis'te, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Obeziteyle Mücadele' programı kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara sağlıklı yaşam eğitimi verildi. Etkinlikte normal doğum, gebelik süreci, emzirme danışmanlığı ve kanser taramaları hakkında bilgiler sunuldu.

Kilis'te vatandaşlara sağlıklı yaşam eğitimi verildi

KİLİS - Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Obeziteyle Mücadele' programı Kilis'te de çeşitli bilgilendirmeler ile gerçekleştirildi.

Gün boyu süren etkinlikte normal doğum, gebelik süreci, emzirme danışmanlığı ve kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı vatandaşlarla birlikte boy ve kilo ölçümü yaptırdı.

"Bu barkodlar sayesinde internet üzerinden detaylı bilgi alabiliyorlar"

Kilis Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Hemşire Şeymanur Güzel, ölçümler sonrası vatandaşları sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirdiklerini belirterek, "Verdiğimiz bilgilendirme kağıtlarında barkod bulunuyor. Bu barkodlar sayesinde internet üzerinden detaylı bilgi alabiliyorlar. Sağlıklı yaşam merkezlerimizde diyetisyen desteği de sunuyoruz" dedi.

"Burada bireysel diyet planlamaları ve egzersiz programları uygulanacak"

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Kadir Söylemez ise "Cumhuriyet Meydanı'nda sağlıklı kilo alma, kilo takibi ve obeziteyle mücadele konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Uygun vatandaşlarımızı diyetisyen ve fizyoterapistlerle buluşturmak üzere sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendireceğiz. Burada bireysel diyet planlamaları ve egzersiz programları uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Hastalığa uygun egzersiz programları uygulanıyor

Sağlık Hizmetleri Başkanı Sıdıka Ezgi Cabioğlu da, "Öncelikle aile hekimlerimize başvurarak kan tahlillerimizi yaptırıyoruz. Sonuçlara göre diyetisyen ve sağlıklı yaşam merkezlerine yönlendirme yapıyoruz. Kilis'te Kayabaş Camii arkasında bulunan sağlıklı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Cabioğlu, bireylerin hastalıklarına uygun diyet listelerinin diyetisyenler tarafından hazırlandığını, fizyoterapistlerin de hastalığa uygun egzersiz programları uyguladığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Sağlık
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