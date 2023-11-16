Kepez Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle Yeni Mahalle'ye Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Varsak Karşıyaka Mahallesi'ne ise Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

Kepez Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle ilçeye 3 yeni sağlık tesisi inşa edilecek

Kepez Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteğiyle ilçeye 3 yeni sağlık tesisi inşa edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'ye içerisinde Kanser Tarama Merkezi'nin (KETEM) bulunduğu Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) ve 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Varsak Karşıyaka Mahallesi'ne 3 hekimli ASM kazandırılıyor.

Sağlık tesislerinin yapımı için Antalya Valiliği'nde protokol imzalandı.

Protokollere Vali Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan ile hayırseverler Evar İnşaat Şirketi'ni temsilen Evren Ari ile Hasibe Özkan ve Hüseyin Acar katıldı.

Tütüncü, doktoru ve sağlığı mahallelere, vatandaşın ayağına götürecek olan sağlık tesislerinin yapımına katkılarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

İlçe sakinlerinin sağlık hizmetlerine kolay şekilde ulaşabilmeleri için aile sağlığı merkezi yapımına önem verdiklerini belirten Tütüncü, "İlçemiz, sağlıkta önemli bir merkez haline geldi. Sağlık tesislerimizi çeşitlendirmeye, ilçemizde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ilk basamak sağlık hizmetlerinin verildiği aile sağlığı merkezi binalarının ilçemizde yapılmasına önem veriyoruz. Görev sürem boyunca ilçemize 20'den fazla aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bu sayıya hayırseverlerimizin desteğiyle 3 tesis daha ekliyoruz." ifadesinde bulundu.