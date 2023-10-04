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Kenya'da teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 95 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kenya'nın batısında bulunan bir kız lisesinde nedeni belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle 95 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin çoğu felç oldu ve okul süresiz kapatıldı. Hastalığın nedeni araştırılıyor.