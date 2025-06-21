Kenenin Isırdığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kenenin Isırdığı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kene ısırması sonucu tedavi altına alınan 24 yaşındaki M.P.'nin durumu iyi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle sevk edildi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kenenin ısırdığı M.P. (24) isimli kadın, tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. M.P. isimli kadın, ayakkabısının içine giren kene tarafından ısırıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. M.P., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ayağındaki kene çıkarılan M.P., ateşi yükselince Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren M.P.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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