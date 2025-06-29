Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle tedavi gören genç hayatını kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle tedavi gören genç hayatını kaybetti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi altına alınan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sivas Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Uğur Uymaz'ın vücuduna 4 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uymaz, yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Uymaz, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle tedavi göre genç hayatını kaybetti

CENAZESİ KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Uymaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bekar olan Uymaz'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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