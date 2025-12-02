Haberler

Kemik Uzatma Yöntemleri ile Yeni Bir Tedavi Dönemi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, kemik deformiteleri ve boy kısalığını ele alan modern tedavi yöntemlerini tanıttı. Distraksiyon osteogenezisi tekniği ile kemiğin kendi iyileşme mekanizması kullanılarak yapılan uzatma işlemi, hem sağlık hem de estetik sorunları çözmekte etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.

KEMİK deformiteleri ve boy kısalığının, bireyleri sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da etkilediğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, "Kemiğin kendi iyileşme potansiyelini kullanan yeni nesil tedaviler artık çok daha güvenli bir seçenek haline geldi. Kemik uzatma, kemiğin kendi iyileşme mekanizmasını kullanarak gerçekleştiriliyor. Kemiği kestikten sonra günde yaklaşık 1 milimetre uzatma yaptığınızda vücut kendi yeni kemik dokusunu oluşturmaya başlıyor. Bu yönteme 'Distraksiyon Osteogenezisi' deniyor" dedi.

Estetik kaygıların ötesinde ciddi bir sağlık sorunu olan kemik kısalığında, cerrahi tekniklerdeki gelişmelerle yeni bir dönem yaşandığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, bu yöntemlerin sadece doğuştan gelen anomalilerde değil, travma gibi nedenlerle sonradan gelişen kısalıklarda da başarıyla uygulandığına dikkat çekti. Yöntemin çalışma prensiplerini detaylandıran Prof. Kara, tedavi sürecinin artık hastalar için çok daha konforlu hale geldiğini vurguladı.

'SADECE BOYUNU UZATMAK İSTEYENLERDE KULLANILMIYOR'

Kemik uzatmanın, kemiğin kendi iyileşme mekanizmasını kullanarak gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Kara, "Kemiği kestikten sonra günde yaklaşık 1 milimetre uzatma yaptığınızda vücut kendi yeni kemik dokusunu oluşturmaya başlıyor. Bu yönteme 'Distraksiyon Osteogenezisi' deniyor. Özellikle boy kısalığı olanlarda, travmatik yaralanma sonrası kemikte kısalık gelişmiş hastalarda veya doğuştan kemik kısalığı bulunan kişilerde bu yöntem oldukça etkili" dedi.

Prof. Dr. Kara, kemik uzatma yöntemlerinin sadece estetik amaçlarla değil, aynı zamanda sağlık sorunları nedeniyle de uygulandığını belirterek, "Travmatik yaralanmalar, enfeksiyon tedavisi sonrası kemik kaybı veya deformite gibi durumlarda hastanın hem uzatma hem de deformite düzeltme ihtiyacı olabilir. Bu gibi durumlarda kemik uzatma yöntemleri önemli bir çözüm sunuyor" diye konuştu.

'MODERN TEKNOLOJİ İLE DAHA KONFORLU TEDAVİ'

Günümüzde kemik uzatma sürecinde kullanılan yöntemlerden birinin manyetik çiviler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kara, "Manyetik çiviler, kemiğin içinde yer alıyor ve dışarıda hasta herhangi bir aparat taşımıyor. Hasta elindeki manyetik cihazla günlük 1 mm uzatma yapabiliyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Bu yöntem hem daha konforlu hem de iyileşme süresini kısaltıyor" dedi. Prof. Dr. Kara, kemik uzatmada kemikten bağımsız olarak kas, sinir ve damarların adaptasyonunun kritik önemde olduğunu belirterek, "Eğer diz veya diğer eklemlerde hareket kısıtlılığı başlarsa veya sinire bağlı komplikasyonlar oluşursa, uzatma durduruluyor. Ama ideal hedefimiz, hastanın eksik olan kısalığını tamamen telafi edene kadar uzatmayı sürdürmek" ifadelerini kullandı.

'HASTALAR İÇİN YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ'

Kemik uzatma yöntemlerinin hem sağlık hem estetik sorunları çözmede hastalara yeni bir umut sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, "Eskiden bu tip kısalıklar hastalar için ciddi bir yaşam kalitesi sorunu oluşturuyordu. Artık modern yöntemler ve teknolojik cihazlarla, hem uzatma hem de deformite düzeltme aynı anda yapılabiliyor. Bu, hastalarımız için büyük bir kazanım" diye konuştu.

