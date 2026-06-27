Kemaliye'de öğrenciler ve vatandaşlar kene riskine karşı bilgilendirildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, yaz aylarında artış gösterebilen kene vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kemaliye Toplum Sağlığı Merkezi ile Bekir Tiryakioğlu İlçe Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere ve vatandaşlara KKKA hastalığı hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde, kene tutunması durumunda yapılması gerekenler, hastalığın bulaşma yolları ve korunma yöntemleri anlatıldı. Katılımcılara ayrıca konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kırsal alanlarda bulunan vatandaşların kene temasına karşı dikkatli olmaları ve kene tutunması durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, halk sağlığının korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı