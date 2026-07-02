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Azerbaycanlı kelebek hastalarının yaşamı Kütahya Şehir Hastanesindeki ameliyatla kolaylaştı

Azerbaycanlı kelebek hastalarının yaşamı Kütahya Şehir Hastanesindeki ameliyatla kolaylaştı
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Doğuştan kelebek hastalığı nedeniyle yemek borusu kapanan ve elleri yumulan Azerbaycanlı 3 hasta, Kütahya'da yapılan başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu. Hastalar hayatlarında ilk kez katı gıda yemeye başladı.

Doğuştan kelebek hastası olan ve sürekli sıvı gıdayla beslenmek zorunda kalan Azerbaycanlı 3 kişinin yaşamı, Kütahya'da yapılan ameliyatla değişti.

Ağır bir cilt hastalığı olan, yüzde kelebek şeklinde kırmızı lekelere yol açtığından halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza hastalığı" nedeniyle yemek borusu kapanan ve elleri yumulan birçok hasta, tedavi için Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından Kütahya'ya geliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kütahya Şehir Hastanesine tedavi olmak için ikinci kez gelen kelebek hastaları 12 yaşındaki Fatma Elifugüliyeva ve 29 yaşındaki Orhan Eyvazov ile ilk kez gelen 22 yaşındaki Vaqıf Kerimov, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından ameliyat edildi.

Geçen yıl yapılan cerrahi operasyonla balon yöntemi uygulanarak yemek borusu genişletilen Elifugüliyeva'nın bu kez yumulan elleri açıldı. Daha önce yumulan elleri açılan Eyvazov ile bu yıl ilk kez gelen Kerimov'un da yemek borusu genişletildi.

"Hastaların yaşamını kolaylaştırıyoruz"

Prof. Dr. Uygun, AA muhabirine, elleri yumulan ve sürekli sıvı besinle beslenmek zorunda kaldığı için bünyeleri zayıf düşen kelebek hastalarının yemek borusu genişletme tedavisinde Kütahya Şehir Hastanesinin uluslararası bir merkez haline geldiğini söyledi.

Geçen yıldan itibaren yurt dışından hasta kabulüne başladıklarını belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Kliniğimize Azerbaycan'dan 3 kelebek hastası başvurdu. Biz onların ameliyatlarını başarılı şekilde gerçekleştirdik. İki hastamızın yemek borusunu genişlettik. Bu hastalarımız hayatlarında hiçbir zaman et yememişlerdi. Ameliyattan sonra hayatlarında ilk defa et ve katı gıda yemeye başladılar. Bu konuda biz çok sevinçliyiz, onlar da sevinçliler. Aynı zamanda da daha önce yemek borusunu açtığımız bir kelebek hastasının da bu sefer tekrar bize gelerek el açılması ameliyatlarını gerçekleştirdik. İnşallah o da elleriyle kaşık tutacak, kalem tutacak ve hayatını daha güzel idame ettirecek."

Uygun, bu hastaların tedavilerinin ardından beslenmelerinin daha düzene gireceğini vurguladı.

Ekip olarak kelebek hastalarının tedavisinde çok büyük tecrübeye sahip olduklarını dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Dünyadaki tüm kelebek haslarına sesleniyorum. Artık gönül rahatlığıyla Kütahya'ya gelebilirsiniz. Kütahya'da biz sizin hastalığınızla ilgili, özellikle yemek borusunun açılmasıyla ilgili, ellerin yapışıklıklarının açılmasıyla ilgili her türlü tedaviye hazırız. Bu konuda da kendimize ve ekibimize gerçekten güveniyoruz. Tüm dünyaya sesleniyorum: Yemek yiyemeyen, yutamayan tüm kelebek hastalıkları bizim kliniğimize gelebilirler. Biz onlar için var gücümüzle çalışmaya hazırız."

Hastalardan ikisi hayatlarında ilk kez et yedi

Azerbaycan Yaşama Destek Vakfı Başkanı ???????İlgül Hüseyinguliyeva da vakıf olarak nadir görülen hastalıkların tedavisi için hizmet verdiklerini aktararak, "Getirdiğimiz 3 hastamızın başarılı geçen ameliyatları sayesinde beslenmesi ve yaşamı kolaylaştı. İbrahim hoca ve ekibine çok teşekkür ederiz." dedi.

Geçen yıl yemek borusu genişletildikten sonra ilk kez katı gıdayla beslenmeye başlayan Fatma Elifugüliyeva ise beslenebildiği için kilo almaya başladığını dile getirdi.

Geçen sene yumulan elleri açılan Orhan Eyvazov da bu yılda yemek borusunun genişletilmesinden dolayı hayatında ilk kez et ve katı gıdalar yemeye başladığını ifade etti.

İlk kez tedavi için gelen ve doğduğundan beri sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kalan Vaqıf Kerimov da yemek borusunun genişletilmesinin ardından hayatında ilk kez katı gıda yemeye başladığını belirtti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin

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