Kedi Tüyü ve Alerjik Zatürre İlişkisi

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, halk arasında ' Kedi tüyünün akciğere kaçması' olarak tabir edilen durumun kedi tüyünün alerjik etkisine bağlı olarak ortaya çıkan 'aşırı duyarlılık zatürresi' olduğunu ifade ederek, "Sadece kedi tüyüne karşı değil, kuş tüyüne, kümes hayvanlarının tüyüne karşı da olabilir" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'aşırı duyarlılık zatürresi'nin kedi tüyünün yanı sıra diğer hayvan türleri, organik tozlara ve atıklara karşı da gelişebildiğini ifade etti. Aşırı duyarlılık zatürresinin, hayvan bakımı yapanlarda ve o ortama maruz kalanlarda daha sık görülebileceğini kaydeden Özlü, "Bu hastalık, kedi tüyünün alerjik etkisine bağlı olarak ortaya çıkan aşırı duyarlılık zatürresidir. Sadece kedi tüyüne karşı değil, kuş tüyüne diğer kümes hayvanlarının tüyüne karşı da olabilir. Sadece tüy değil, hayvanların diğer atıklarından ve organik tozlarının solunmasına karşı da olabilir. Başta hayvanlar olmak üzere, organik maddelerin solunmasına bağlı olarak ortaya çıkan alerjik bir tepkimedir. Güvercin besleyenlerde, kümes hayvancılığı yaparak, tavuk, kaz besleyenlerde görebiliyoruz. Sığır, keçi, koyun besleyenlerde de ortaya çıkabildiğini görüyoruz" diye konuştu.

'TEŞHİSİ GECİKEBİLİR'

Prof. Dr. Özlü, aşırı duyarlılık zatürresinin en belirgin semptomunun öksürük ve nefes darlığı olduğunu ifade ederek, "Bir enfeksiyon ve zatürre gibi ateş, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, hırıltı, halsizlik ve kırgınlığa yol açıp zamanla kronikleşebilir. Bu durumlar hayvan ve diğer organik tozlara karşı ortaya çıkan bir aşırı duyarlılık tepkimesidir. Teşhisi gecikebilir. Mikrobik bir zatürre gibi düşünülebilip antibiyotikler verilebilir. Dikkat etmek lazım. Böyle ortamlarda bulunan kişilerde akla gelmesi gereken bir durum. Bu tür ortamların başlangıçta bir etkisi olmayabilir ama zamanla tekrarlayan durumlarda duyarlılık oluşur. Bu duyarlılığın sonucunda ortaya çıkan ilk semptom; öksürük ve nefes darlığıdır" ifadelerini kullandı.