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KBB uzmanı, tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının işitme kaybına yol açabileceğini söyledi

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KBB uzmanı, tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının işitme kaybına yol açabileceğini söyledi
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Doç. Dr. İsmail Aytaç, çocuklarda tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının işitme kaybı ve konuşma gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, KBB değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Küçük çocuklarda işitme kaybı fark edilmeyebilir ve bu, konuşma gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, çocuklarda görülen kulak enfeksiyonlarının özellikle küçük yaşlarda yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, tekrarlayan enfeksiyonların altında yatan nedenlerin araştırılmasının önemine dikkat çekti.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla birlikte kulak enfeksiyonlarında da artış görülebiliyor. Uzmanlar, çocuklarda tekrarlayan kulak enfeksiyonlarının işitme kaybı ve konuşma gelişimi başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerek, sık tekrarlayan enfeksiyonlarda mutlaka KBB değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirtiyor.

"Tekrarlayan enfeksiyonlar işitme kaybına neden olabilir"

Çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarının oldukça sık görülebildiğini ifade eden Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Çocukların östaki tüpleri anatomik olarak yetişkinlere göre daha kısa ve yatay konumdadır. Bu durum orta kulağın enfeksiyonlara daha yatkın olmasına neden olabilir. Özellikle sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında kulakta sıvı birikmesi ve orta kulak enfeksiyonu görülebilir" dedi.

Tekrarlayan enfeksiyonların yalnızca ağrı ve ateşle sınırlı olmadığını belirten Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Kulakta uzun süre sıvı kalması işitmenin azalmasına neden olabilir. Küçük çocuklarda işitme kaybı fark edilmeyebilir ve bu durum konuşma ve dil gelişimini de olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle tekrarlayan kulak enfeksiyonları mutlaka ciddiye alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Çocuğunuzun seslenildiğinde tepki vermesine dikkat edin"

Ailelerin çocuklarında ortaya çıkan bazı belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Çocuğun televizyonun sesini normalden fazla açması, kendisine seslenildiğinde sık sık tekrar ettirmesi, konuşmasının yaşıtlarına göre geriden gelmesi veya okul başarısında düşüş yaşanması işitme problemi açısından değerlendirilmesi gereken durumlar arasında olabilir. Bunun yanı sıra kulak ağrısı, ateş, huzursuzluk ve kulaktan akıntı gibi belirtilerde de KBB uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.

"Her kulak enfeksiyonunda antibiyotik gerekmeyebilir"

Kulak enfeksiyonlarında tedavinin çocuğun yaşı, enfeksiyonun türü ve klinik bulgulara göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. İsmail Aytaç, "Her kulak ağrısı aynı nedenden kaynaklanmadığı gibi her enfeksiyonun tedavisi de aynı değildir. Doktor değerlendirmesi olmadan antibiyotik başlanmamalıdır. Tekrarlayan enfeksiyonlarda ise altta yatan nedenin belirlenmesi ve çocuğun düzenli takip edilmesi büyük önem taşır" şeklinde konuştu.

Özellikle kreşe giden, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren veya daha önce tekrarlayan kulak enfeksiyonu öyküsü bulunan çocukların daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. İsmail Aytaç, erken değerlendirme ve uygun tedaviyle çocukların işitme ve gelişimlerinin korunabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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