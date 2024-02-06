Kazkistan'da kabul edilen yeni yasaya göre çocuk tacizcilerinin cinsel organı kesilecek

Kazakistan'da pedofililere cerrahi hadım getiren yeni yasa, kimyasal hadımın etkisiz olduğu gerekçesiyle kabul edildi. İktidar partisi yetkilisi, mahkemelere cerrahi hadım seçeneği sunmak istediklerini belirtti. İçişleri Bakan Yardımcısı ise cerrahi hadımın tartışmalı olduğunu vurguladı.

Kazakistan'da kabul edilen yeni yasaya göre pedofililerin cinsel organları kesilecek.

Yasa, milletvekillerinin pedofiller için dünyanın en sert cezalarından biri olan kimyasal hadımın yeterince sert bir ceza olmadığı konusunda dile getirdikleri şikayetlerden sonra geldi.

İktidardaki Amanat Partisi'nin icra sekreteri ve milletvekili Elnur Beisenbaev, hükümetin 'omurgasız' olduğunu ve 'cerrahi hadımda' ısrar etmediği için pedofililere yaranmaya devam ettiğini söyledi.

Çocuklara karşı cinsel suçların giderek arttığını söyleyen Beisenbaev, erkek libidosunu düşürmek için enjekte edilen anti-androjen kimyasal hadımın hiçbir işe yaramadığını söyledi.

'Tecavüzcüleriserbest bırakarak geri dönüşümlü koşullar yaratıyoruz," diyen Beisenbaev, bazı kesimlerce cerrahi hadımın 'insan hakları' ihlali olarak görüldüğünü fakat kendilerinin de tüm pedofililere uygulanmasını önermediklerini, mahkemelerecerrahi hadım cezası verme seçeneğini sunmak istediklerini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımın 'tartışmalı' olduğunu söyledi.

Pedofili suçluların ömür boyu hapsedilmesinden söz ediyoruz , bu yüzden o zaman kastrasyonun bir anlamı yok." dedi.