Kazakistanlı Genç, Nadir Lenfoma Türü ile Mücadelede Kardeşinden Kök Hücre Nakli İle Sağlığına Kavuştu

Kazakistanlı Genç, Nadir Lenfoma Türü ile Mücadelede Kardeşinden Kök Hücre Nakli İle Sağlığına Kavuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Azamat Iltyzyr, Kazakistan'da yüksek ateşle hastaneye gidip lösemi tanısı aldı. İstanbul'daki Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde nadir bir lenfoma türü teşhis edildi. Kardeşinin kök hücre nakli ile sağlığına kavuştuğunu söyleyen Iltyzyr, şu anda sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.

KAZAKİSTAN'da yaşayan 21 yaşındaki Azamat Iltyzyr, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti ve lösemi tanısı konuldu. Tedavi için İstanbul'a gelen hastanın yapılan tetkikler sonucunda milyonda bir görülen lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendi. Uygulanan tedavi ve öz kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde genç hasta sağlığına kavuştu. Şu anda hiçbir şikayeti olmadığını söyleyen Iltyzyr, "Çalışıyorum, yavaş yavaş spor yapmaya başladım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

21 yaşındaki Azamat Iltyzyr'a Akut lösemi tanısı konuldu. Kazakistan'daki lösemi teşhisinin ardından Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvuran Azamat, yoğun kemoterapi sürecinin ardından 7 yaşındaki kardeşinden yapılan kök hücre nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

'TEDAVİYE HIZLI YANIT ALINDI'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar şu ifadeleri kullandı:

"Azamat bize geldiğinde genel durumu kötüydü, yüksek ateşi vardı. Dalak ve karaciğeri oldukça büyüktü. Kazakistan'da akut lösemi tanısı konmuştu ancak değerlendirmemiz sonucunda hastamızın çok nadir görülen bir lenfoma türüne sahip olduğunu saptadık. Bu hastalığın seyri ve tedavisi lösemiden tamamen farklıydı. Toplamda 4 kür immunoterapieşliğinde hastaya özel kemoterapi tedavisi uyguladık ve bu tedaviyle hastalık tamamen kontrol altına alındı. Ancak hastalığın nüksetmemesi için bir sonraki adım kök hücre nakliydi. Hastamızın büyük kardeşleri uyumlu çıkmadı ama 7 yaşındaki küçük kardeşi tam uyumlu çıktı. Ailenin ve çocuğun onayları alındıktan sonra nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün naklin üzerinden 29 ay geçti ve hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor."

'TEDAVİDEN SONRA HAYATIM NORMALE DÖNDÜ'

Iltyzyr ise hastalık sürecini ve iyileşme yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"İlk olarak Almatı'da 39 - 40 derece ateşim bir hafta boyunca düşmedi. Sonra Astana'ya geçtim, orada hastaneye yattım ama ateşim yine düşmedi. Tanı konulduktan sonra Türkiye'ye geldim. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne geldiğimde üç-dört gün içinde ateşim düştü. 1 milyonda 1 görülen nadir bir lenfoma türüne sahip olduğunu öğrendim. Tedavi başladı ve 4 kür kemoterapi aldım. Ardından öz kardeşim bana donör oldu. O zaman 7 yaşındaydı. Şimdi hiçbir şikayetim yok, yavaş yavaş spor yapmaya başladım, çalışıyorum. Beni kendi evladı gibi gördüler, herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Savaşta 5. gün! İran Tel Aviv'i, İsrail Tebriz'i vuruyor

İran Tel Aviv'i, İsrail ise Tebriz'i vuruyor
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Beyaz Saray'da topluyor

G-7 zirvesini terk eden Trump acil toplantı çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...

"Kimsenin efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise..."
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.