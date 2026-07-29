Kazada yaralanan yayaya sedyede kalp masajı yapan paramediğin zamana karşı mücadelesi takdir topladı

Bursa'da trafik kazasında ağır yaralanan ve kalbi duran bir yayaya, olay yerinden acil servise kadar sedye üzerinde kalp masajı yaparak müdahaleyi sürdüren paramedik Esma Akdeniz Özcan'ın zamana karşı verdiği mücadele, sosyal medyada takdir topladı.

Nilüfer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e, M.M.D. idaresindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aktiz'in olay yerinde kalbi durdu.

Kazanın meydana geldiği noktaya yaklaşık 100 metre uzaklıktaki özel bir hastaneye ulaşan vatandaşların yardım istemesi üzerine acil serviste görevli paramedik Esma Akdeniz Özcan olay yerine koştu.

Yaralının nabzının olmadığını belirleyen Özcan, temel yaşam desteğine başladı. Hastaneden getirilen sedyeyle yaralının acil servise taşınması sırasında kalp masajını kesintisiz sürdürebilmek için sedyenin üzerine çıkan Özcan'ın müdahalesi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından takdir mesajlarıyla karşılandı.

"Tek düşündüğüm hastanın hayatıydı"

Özel Medicabil Hastanesinde görevli paramedik Esma Akdeniz Özcan, AA muhabirine, olay yerine ulaştığında hastanın nabzının olmadığını belirterek, zaman kaybetmeden temel yaşam desteğine başladığını söyledi.

Olay yeri ile acil servis arasındaki mesafenin kısa olmasına rağmen geçen her saniyenin kritik olduğunu ifade eden Özcan, "Hastaya etkili kalp masajını sürdürebilmek için sedyenin üzerine çıktım. O an kendimi hiç düşünmedim. Tek düşündüğüm hastanın hayatıydı." dedi.

Özcan, temel yaşam desteğinde dakikaların büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, hastaya acil serviste yaklaşık 1,5 saat ileri yaşam desteği uygulandığını, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Esma Akdeniz Özcan, sosyal medyada kendisine iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.

"Öncelik her zaman hastaya en kısa sürede ve en doğru müdahaleyi yapmaktır"

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Merlin Bozkurt da trafik kazalarında ilk dakikalarda yapılan doğru müdahalenin yaşamsal önem taşıdığını dile getirdi.

Temel yaşam desteğinin zamanında başlamasının, hastaların yaşama tutunma şansını artırdığını vurgulayan Bozkurt, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Bozkurt, Özcan'ın olay yerindeki refleksinin, sağlık çalışanlarının meslek anlayışını yansıttığını belirterek, "Sağlık çalışanları için öncelik her zaman hastaya en kısa sürede ve en doğru müdahaleyi yapmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA