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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 12 Bin 500 Ünite Kan Bağışı Toplandı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 12 Bin 500 Ünite Kan Bağışı Toplandı
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Türk Kızılay'ın Kayseri Şehir Hastanesi'nde açtığı bağış standında, 1 yılda 12 bin 500 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. Kan ihtiyacının sürekli olduğuna dikkat çeken yetkililer, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Türk Kızılay tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'nde oluşturulan bağış standında, 1 yılda 12 bin 500 ünite kan bağışında bulunuldu.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği, kan stoklarında düşüş yaşanmaması ve düzenli kan bağışı için farkındalık oluşturmak amacıyla Türk Kızılay Kayseri Şubesi ile ortak çalışma başlattı.

Bu kapsamda hastanenin acil girişinde oluşturulan standa gelen bağışçılar, kan bağışı formunu doldurup ardından tansiyon ölçümü yaptırıyor.

İşlemleri tamamlanan bağışçılar, daha sonra kan verme noktalarına geçerek bağışta bulunuyor.

Farkındalık oluşturulması amacıyla geçen yıl açılan stantta, bu zamana kadar 12 bin 500 ünite kan bağışı toplanarak birçok kişinin yaşama tutunması sağlandı.

Türk Kızılay İç Anadolu Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, AA muhabirine, Kayseri Şehir Hastanesi yönetimine, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Tatar, verilen kanların birçok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Kan verme konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Tatar, şunları kaydetti:

"İnsanlara, hastası olduğunda, kana ihtiyaç duyduklarında farkına vardıkları kan bağışı ihtiyacının aslında sürekli olan bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmak amacıyla buraya sürekli kalabalık insan toplulukları geldiği için farkındalığı artırmak amacıyla stant açtık. Burada belirli sayıda kan almayı hedefledik. Bu çalışmayı da uzun zamandır sürdürüyoruz. Kan alma standımız burada yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde burada 12 bin 500 ünite kan bağışı topladık. Önümüzdeki yıllarda da bu sayınının biraz daha artarak devam etmesini hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Sağlık
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