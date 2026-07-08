İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Kayseri Devlet Hastanesi'nde inceleme

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Kayseri Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, hastanenin işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve planlanan çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a bilgi verdi. İncelemelerinin ardından acil servisi ziyaret eden Dr. Mehmet Erşan, tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve personelle de bir araya gelen Erşan, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı