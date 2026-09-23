Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına kritik hastada beslenme eğitimi verildi

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla 'Klinik Nütrisyon: Kritik Hastada Beslenme' konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Gündoğan tarafından verilen eğitimde; hastanede yatan hastalarda beslenme durumunun değerlendirilmesi, malnütrisyon riskinin erken dönemde belirlenmesi, hastanın klinik durumuna uygun beslenme desteğinin planlanması ile enteral ve parenteral beslenme yöntemleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca yeterli ve dengeli nütrisyon desteğinin hastaların tedavi ve iyileşme süreçlerindeki önemi, enerji ve protein ihtiyaçlarının belirlenmesi, özellikle yoğun bakım ve kritik hastalarda beslenme yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalar güncel yaklaşımlar ve klinik uygulamalar doğrultusunda ele alındı.

Eğitim programının açılış konuşmasını Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Birkin gerçekleştirdi. Hastane yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katılım sağladığı program, soru-cevap ve karşılıklı bilgi paylaşımının ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı