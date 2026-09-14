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Kayseri Devlet Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Devlet Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
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Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl; hastane yöneticileri ve birim sorumluları ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl; hastane yöneticileri ve birim sorumluları ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda hastanede yürütülen çalışmalar, birimlerin işleyişi, mevcut durum ve hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl; sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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