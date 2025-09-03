Kayseri'de Kamu Personeline Sigara Bırakma Danışmanlığı Hizmeti

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Melikgazi Kaymakamlığındaki kamu personeline yönelik yerinde sigara bırakma danışmanlığı hizmeti verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen program, Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğinde görevli uzman doktor Ayşegül Yılmaz Türker tarafından yapıldı.

Personelle yapılan görüşmelerde, sigaranın pek çok hastalığın temel risk faktörü olduğunu belirten Türker, sigara bırakma polikliniklerinde sunulan hizmetler ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Türker, bağımlılık sürecinde karşılaşılan zorluklarla başa çıkma yollarını anlatarak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değindi.

Sigara kullanımını azaltmak ve bireyleri bırakmaya teşvik etmenin hem kişisel sağlık hem de toplum sağlığı için önemli olduğunu kaydeden Türker, İl Sağlık Müdürlüğü olarak yerinde danışmanlık hizmetleriyle daha fazla insana ulaşarak hayatlarına dokunmayı hedeflediklerini ifade etti.